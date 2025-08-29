Jakub Kiwior blisko nowego rozdziału w karierze. Arsenal ustala szczegóły

11:59, 29. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Fabrizio Romano (X)

Jakub Kiwior wkrótce zmieni barwy klubowe. Nowe wieści ws. reprezentanta Polski przekazał dziennikarz Fabrizio Romano, dają do zrozumienia, że transfer jest na ostatniej prostej.

Jakub Kiwior
Obserwuj nas w
fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior blisko transferu z Arsenalu do FC Porto

Jakub Kiwior, mimo że ma ważny kontrakt z Arsenalem do 2028 roku, to najpewniej zmieni pracodawcę. Realny scenariusz zakłada, że 25-latek wkrótce dołączy do FC Porto, gdzie spotka się z Janem Bednarkiem. Informacje o tym przekazał Romano na platformie X.

Znany insider wskazał, że Kiwior jest blisko przejścia do portugalskiego klubu. Doniesienia włoskich mediów o zainteresowaniu piłkarzem ze strony AC Milanu wydają się w tym kontekście tracić na aktualności.

Transfer miałby odbyć się w formie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu za 26 milionów euro. Ostateczne warunki transakcji są w trakcie ustalania.

Urodzony w Tychach zawodnik to 35-krotny reprezentant Polski, który w kadrze zdobył dwie bramki. Zanim trafił do Arsenalu, występował w Spezii Calcio, a wcześniej w Zilinie i Podbrezowej. W obecnym sezonie Kiwior nie miał jeszcze okazji zagrać w barwach londyńskiego klubu.

POLECAMY TAKŻE

Jakub Kiwior
Padło słynne „Here We Go”. Jakub Kiwior zmienia klub
Jakub Kiwior
Jakub Kiwior blisko nowego rozdziału w karierze. Arsenal ustala szczegóły
Trofeum Ligi Mistrzów
Wyniki losowania Ligi Mistrzów. Będą wielkie hity!

W kontekście ruchu z udziałem polskiego obrońcy ważny jest także wątek Piero Hincapiego z Bayeru Leverkusen. Arsenal jest poważnie zainteresowany pozyskaniem 23-latka, a według Romano klub z Londynu jest bardzo blisko finalizacji transferu. Po zapewnieniu sobie tego gracza najpewniej zatwierdzony będzie transfer z udziałem Polaka.

Czytaj więcej: Lewandowski znów na czele reprezentacji. Wrześniowe mecze w jego rękach