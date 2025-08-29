Jakub Kiwior blisko nowego rozdziału w karierze. Arsenal ustala szczegóły

Jakub Kiwior wkrótce zmieni barwy klubowe. Nowe wieści ws. reprezentanta Polski przekazał dziennikarz Fabrizio Romano, dają do zrozumienia, że transfer jest na ostatniej prostej.

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior blisko transferu z Arsenalu do FC Porto

Jakub Kiwior, mimo że ma ważny kontrakt z Arsenalem do 2028 roku, to najpewniej zmieni pracodawcę. Realny scenariusz zakłada, że 25-latek wkrótce dołączy do FC Porto, gdzie spotka się z Janem Bednarkiem. Informacje o tym przekazał Romano na platformie X.

Znany insider wskazał, że Kiwior jest blisko przejścia do portugalskiego klubu. Doniesienia włoskich mediów o zainteresowaniu piłkarzem ze strony AC Milanu wydają się w tym kontekście tracić na aktualności.

🚨🐉 FC Porto are closing in on Jakub Kiwior deal as Arsenal are on the verge of signing Piero Hincapié!



€26m package on loan with obligation to buy for Kiwior, being sealed right now with final details pending.



Here we go, soon. 🔵⚪️🔜 pic.twitter.com/OuMiJ7ffoo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Transfer miałby odbyć się w formie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu za 26 milionów euro. Ostateczne warunki transakcji są w trakcie ustalania.

Urodzony w Tychach zawodnik to 35-krotny reprezentant Polski, który w kadrze zdobył dwie bramki. Zanim trafił do Arsenalu, występował w Spezii Calcio, a wcześniej w Zilinie i Podbrezowej. W obecnym sezonie Kiwior nie miał jeszcze okazji zagrać w barwach londyńskiego klubu.

W kontekście ruchu z udziałem polskiego obrońcy ważny jest także wątek Piero Hincapiego z Bayeru Leverkusen. Arsenal jest poważnie zainteresowany pozyskaniem 23-latka, a według Romano klub z Londynu jest bardzo blisko finalizacji transferu. Po zapewnieniu sobie tego gracza najpewniej zatwierdzony będzie transfer z udziałem Polaka.

