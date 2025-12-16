Arsenal poluje za piłkarza z Serie A. Włoch na radarze giganta

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Davide Bartesaghi na radarze Arsenalu

Arsenal ponownie spogląda w kierunku Serie A. Londyński klub jest zainteresowany pozyskaniem jednego z najciekawszych młodych obrońców we Włoszech – Davide Bartesaghiego z Milanu – donosi „La Gazzetta dello Sport”. 19-letni defensor jest wychowankiem Rossonerich.

Do akademii Milanu trafił w 2012 roku. W obecnym sezonie ugruntował swoją pozycję w zespole prowadzonym przez Massimiliano Allegriego. W trwających rozgrywkach Bartesaghi wystąpił w 13 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dwie bramki i notując jedną asystę. Szczególnie głośno zrobiło się o nim po ligowym starciu z Sassuolo, w którym dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Dobra forma młodego obrońcy ma bezpośrednie przełożenie na wyniki drużyny. Rossoneri liczą się w walce o mistrzostwo Włoch i tracą zaledwie jeden punkt do liderującego Interu Mediolan. Takie występy Włocha nie mogły umknąć uwadze zagranicznych skautów. Arsenal od dłuższego czasu monitoruje rozwój Bartesaghiego i rozważa podjęcie konkretnych działań transferowych.

Już zeszłego lata londyńczycy analizowali możliwość sprowadzenia Włocha, zanim ostatecznie zdecydowali się na transfer Piero Hincapie z Bayeru Leverkusen. Ewentualne negocjacje z Milanem mogą być jednak bardzo trudne. Bartesaghi jest związany z klubem z San Siro do czerwca 2030 roku. W Mediolanie nie mają obecnie powodów, by rozważać jego sprzedaż.

Lewonożny defensor imponuje warunkami fizycznymi, dobrą grą w powietrzu, szybkością oraz umiejętnością wyprowadzania piłki od tyłu. Choć Arsenal dysponuje już solidną obsadą lewej strony defensywy, Bartesaghi postrzegany jest jako inwestycja w przyszłość.