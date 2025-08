Arsenal ma na celowniku inną gwiazdę. Już nie Rodrygo

Arsenal wziął za cel innego piłkarza niż Rodrygo. Według ustaleń dziennika AS głównym celem do wzmocnienia lewego skrzydła ma być Eberechi Eze. Anglik gra obecnie dla Crystal Palace.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Arsenal zrezygnował z Rodrygo. Nowym priorytetem Eberechi Eze

Rodrygo i jego przyszłość w Realu Madryt to wciąż duży znak zapytania. Zarówno Królewscy, jak i sam piłkarz wciąż nie określili się czy chcą kontynuować współpracę. Do tej pory Brazylijczyk był dość często łączony z przeprowadzką do Londynu, gdzie interesował się nim Arsenal. Okazuje się, że ten kierunek transferu został wykluczony, ponieważ w grze pojawił się zupełnie inny piłkarz.

Wśród przedstawicieli Kanonierów panuje przekonanie, że lepszą opcją byłby Eberechi Eze. Transakcja z udziałem zawodnika Crystal Palace byłaby łatwiejsza do sfinalizowania. Orły są gotowe zgodzić się na płatność w ratach. Oznacza to, że Arsenal mógłby zapłacić 40 milionów euro w tym momencie, a drugą połowę, czyli ok. 38 milionów euro w przyszłym roku. Z kolei potencjalna kwota transferu gwiazdora Realu Madryt wyniosłaby ok. 100 milionów euro. Przy czym Los Blancos są mniej chętni na płatność w kilku ratach.

Eberechi Eze to dość głośne nazwisko w Premier League. Po trzech z rzędu udanych sezonach 27-latek zwrócił na siebie uwagę czołowych drużyn w Anglii. Wcześniej dużo pisało się w kontekście przeprowadzki m.in. do Manchesteru United. Na Selhurst Park występuje od kampanii 2020/2021, przenosząc się do Crystal Palace z Wigan Athletic. Łącznie rozegrał 167 spotkań, strzelając w nich 40 goli.

Oprócz kandydatury Eze w gronie potencjalnych opcji wymienia się również Anthony’ego Gordona. Skrzydłowy Newcastle również zyskał popularność wśród najważniejszych osób w zarządzie Arsenalu.