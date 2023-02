PressFocus Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Martin Zubimendi jest łączony z Arsenalem już od kilku miesięcy, ale Kanonierom zimą nie udało się przekonać Hiszpana do transferu na Wyspy Brytyjskie. The Gunners latem ponowią próbę sprowadzenia 24-latka.

Martin Zubimendi cały czas znajduje się na celowniku Arsenalu

Defensywny pomocnik jest rozchwytywany na rynku

O jego usługi zabiega też m.in. Barcelona

Arsenal przekona Zubimendiego do transferu?

Martin Zubimendi ciągle znajduje się na radarze Arsenalu – donosi kataloński dziennik “SPORT”. Wielkim zwolennikiem talentu defensywnego pomocnika jest szkoleniowiec Kanonierów – Mikel Arteta – który podczas najbliższego letniego okienka transferowego chciałby sprowadzić swojego rodaka na Emirates Stadium.

24-latek jest bardzo przywiązany do Realu Sociedad i niedawno przedłużył umowę z baskijskim klubem do 30 czerwca 2027 roku. Nazwisko jednokrotnego reprezentanta La Furia Roja jest przymierzane do słynnych zespołów już od jakiegoś czasu, lecz urodzony w 1999 roku zawodnik jak na razie odrzuca wszystkie oferty.

🚨 Arsenal boss Mikel Arteta wants to sign Real Sociedad’s Martin Zubimendi this summer.



(Source: @sport) pic.twitter.com/9VhFfvnnGa — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 16, 2023

Nie tylko Arsenal interesuje się Martinem Zubimendim – Barcelona widzi w hiszpańskim pomocniku idealnego następcę Sergio Busquetsa, który może opuścić stolicę Katalonii lub zawiesić buty na kołku. Wychowanek Realu Sociedad latem na pewno otrzyma kolejne propozycje i będzie musiał stanąć przed jedną z najważniejszych decyzji w dotychczasowej karierze.

Martin Zubimendi w 26 spotkaniach aktualnej kampanii strzelił 1 bramkę i zanotował 3 asysty. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez “Transfermarkt” na 40 milionów euro.

