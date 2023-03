PressFocus Na zdjęciu: Julian Brandt

Julian Brandt to czołowy zawodnik Borussii Dortmund

Jego dobrą formę dostrzegają angielscy giganci

Mowa tutaj o Arsenalu oraz Tottenhamie

Julian Brandt zamieni Bundesligę na Premier League?

Julian Brandt to jeden z najlepszych piłkarzy Borussii Dortmund w trwającym sezonie. Klub z Signal Iduna Park depcze po piętach Bayernowi Monachium, a ofensywny pomocnik jest jego gwiazdą. Ten fakt dostrzegają zespoły z Premier League, o czym poinformował niemiecki dziennik “BILD”.

26-latek ponoć znajduje się na celowniku Arsenalu oraz Tottenhamu Hotspur. Co więcej, Kanonierzy mają być “zdesperowani”, aby podpisać kontrakt z 39-krotnym reprezentantem Niemiec. The Gunners są na dobrej drodze do wywalczenia mistrzostwa Anglii i chcą wzmocnić się przed Ligą Mistrzów.

🚨 Arsenal are desperate to sign Borussia Dortmund midfielder Julian Brandt.



Tottenham are also interested.



(Source: BILD) pic.twitter.com/Fwho5ThmRq — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 4, 2023

Umowa Juliana Brandta z BVB wygasa już 30 czerwca 2024 roku, co daje nadzieje londyńskim ekipom na to, że uda się go sprowadzić za stosunkowo niską kwotę. Playmaker występuje w Borussii Dortmund od lipca 2019 roku, kiedy to trafił na Signal Iduna Park za 25 milionów euro z Bayeru Leverkusen.

Ofensywny pomocnik w 31 meczach tej kampanii strzelił 9 bramek i zaliczył 5 asyst.

