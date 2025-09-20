Gabriel Jesus został odstawiony na boczny tor i rozważa odejście z Arsenalu. Brazylijczyk jednak może zostać w Premier League. Stał się bowiem celem West Hamu United oraz Evertonu - przekazuje "FootballTransfers".

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

West Ham i Everton chcą Gabriela Jesusa

Arsenal w poprzednich sezonach miał olbrzymi problem na pozycji napastnika. W letnim okienku transferowym Kanonierzy postanowili pozyskać Viktora Gyokeresa ze Sportingu Lizbona, który ma być lekiem na całe zło. Przyjście Szweda spowodowało, że całkowicie zmieniła się rola Gabriela Jesusa. Reprezentant Brazylii został odstawiony na boczny tor.

Przyszłość Gabriela Jesusa w Arsenalu stoi pod dużym znakiem zapytania. Zawodnik zaczął poważnie rozważać opuszczenie drużyny prowadzonej przez Mikela Artetę. W tej sprawie najnowsze doniesienia przekazuje „FootballTransfers”. Otóż przyszłość Brazylijczyka wciąż może być pisana w Premier League. Napastnik stał się celem transferowym West Hamu United oraz Evertonu.

Temat przeprowadzki Gabriela Jesusa do jednego z tych klubów jest bardzo poważny. Wspomniane źródło zaznacza, że zainteresowane zespoły rozpoczęły rozmowy z Arsenalem w sprawie transferu. Czas pokaże, czy reprezentant Brazylii już w zimowym okienku zdecyduje się na zmianę barw klubowych.

Gabriel Jesus reprezentuje barwy Arsenalu od 2022 roku. Dotychczas napastnik rozegrał 96 spotkań w koszulce londyńskiego zespołu. W tym czasie udało mu się uzbierać na koncie 26 trafień oraz 20 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia Brazylijczyka na 32 miliony euro.