Arsenal interesuje się Castello Lukebą. Kanonierzy wyrastają na faworyta do pozyskania gwiazdy RB Lipska. Bayern Monachium wypisuje się bowiem z walki o transfer - informuje Christian Falk.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Castello Lukeba coraz bliżej Arsenalu

Arsenal w niedzielę nie zdołał pokonać Manchesteru City (0:2). Tym samym podopieczni Mikela Artety przegrali walkę o trofeum Pucharu Ligi Angielskiej. Kanonierzy jednak są na dobrej drodze, aby zdobyć ważniejszy tytuł – mistrzostwo Anglii. W zasadzie tylko kataklizm może zabrać londyńskiemu zespołowi wygraną w rozgrywkach Premier League.

Władze Arsenalu już myślą, jak należy wzmocnić skład w letnim okienku transferowym. Kanonierzy niewątpliwie potrzebują nowego stopera i z tego samego zdania wychodzą włodarze klubu. Od wielu tygodni z przeprowadzką do Londynu jest łączony Castello Lukeba. Tymczasem Christian Falk poinformował, że to właśnie londyńczycy są teraz zdecydowanym faworytem do pozyskania gwiazdy RB Lipska.

Niemiecki dziennikarz poinformował, że wycofał się gówny konkurent Arsenalu w walce o Castello Lukebę. Bayern Monachium postanowił całkowicie zrezygnować z piłkarza RB Lipska. Kanonierzy będą jednak musieli sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Francuza. Czerwone Byki oczekują za swojego gwizdora 69 milionów funtów, ale mówi się, że wystarczy oferta na poziomie 52 milionów funtów.

Castello Lukeba w obecnym sezonie rozegrał 25 spotkań w koszulce RB Lipska. Francuz ma na koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst.