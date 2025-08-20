Arsenal dopina hitowy transfer. Nastąpił zwrot akcji

Arsenal od dłuższego czasu ma na liście życzeń Eberechiego Eze z Crystal Palace. Napastnik był blisko transferu do Tottenhamu, jednak nastąpił niespodziewany zwrot akcji - donosi "The Athletic".

Eberechi Eze bliżej transferu do Arsenalu

Arsenal rozpoczął sezon 2025/26 w Premier League od zwycięstwa nad Manchesterem United (1:0) na Old Trafford w hicie pierwszej kolejki. Niespodziewanym bohaterem spotkania okazał się Riccardo Calafiori. Mimo udanego startu sezonu, londyński klub nie zwalnia tempa w letnim oknie transferowym.

Jak donosi „The Athletic”, Kanonierzy przygotowują ofertę opiewającą na 60 milionów funtów za angielskiego ofensywnego zawodnika Eberechiego Eze z Crystal Palace. Decyzja o wzmocnieniu ataku jest wymuszona kontuzją Kaia Havertza, który doznał urazu kolana i w najbliższym czasie będzie wyłączony z gry.

Wydawało się, że głównym kandydatem do pozyskania reprezentanta Anglii był Tottenham Hotspur. Anglik miał już osiągnąć porozumienie z władzami Kogutów, które ustaliły warunki umowy z Crystal Palace. 27-latek także nie ukrywa, że jest wielkim kibicem Arsenalu. Napastnik w przeszłości szkolił się w akademii Kanonierów.

Eberechi Eze jest zawodnikiem Crystal Palace od 2020 roku. W barwach Orłów rozegrał do tej pory 169 spotkań, zdobył 40 bramek i dorzucił 28 asyst. W poprzednim sezonie sięgnął z klubem po niespodziewany triumf w Pucharze Anglii, a niedawno dołożył do tego zwycięstwo w meczu o Tarczę Wspólnoty.