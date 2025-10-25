Arsenal chce zawodnika Bayernu Monachium. Gigant musi rozbić bank

Arsenal, Chelsea oraz Manchester City obserwują Lennarta Karla z Bayernu Monachium - donosi "CaughtOffside". 17-letni pomocnik jest wyceniany na 70-80 milionów euro.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Lennart Karl obserwowany przez kluby z Premier League

Arsenal, Chelsea oraz Manchester City zwróciły uwagę na utalentowanego zawodnika Bayernu Monachium. Na liście życzeń angielskich klubów znalazł się 17-letni Lennart Karl. Przedstawiciele ekip Premier League byli obecni na trybunach podczas meczu Ligi Mistrzów Bayern – Club Brugge (4:0), obejrzeć popisy młodego Niemca.

Angielskie kluby już od pewnego czasu monitorują rozwój Karla i analizują możliwość transferu w przyszłym roku. Karl w tym sezonie zdążył już zrobić niemałe wrażenie. Na koncie ma pięć występów w 1. Bundeslidze, w których zanotował asystę, a jego premierowy gol w Lidze Mistrzów dodatkowo podsycił rosnące zainteresowanie.

Skrzydłowy potrafi szeroko utrzymywać pozycję na skrzydle, rozciągając defensywę rywali, ale równie dobrze współpracuje z pomocnikami i bocznymi obrońcami. Dodatkowo wyróżnia go pressing i gra zaangażowaniem. Karl latem tego roku roku podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt, który obowiązuje do czerwca 2028 roku. Bayern jest zdeterminowany, by zatrzymać swoją młodą perełkę. Jego wartość rynkowa szacowana jest obecnie na 70-80 milionów euro.

Co istotne, potencjalna walka angielskich gigantów o Karla może rozpocząć się dopiero latem 2026 roku. Vincent Kompany zabrał nastolatka na Klubowe Mistrzostwa Świata 2025, podczas których mógł zadebiutować w pierwszym zespole.