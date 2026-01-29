Liverpool i Arsenal obserwują Szweda. Ciekawy transfer na horyzoncie

Liverpool i Arsenal bacznie monitorują Daniela Svenssona z Borussii Dortmund - ujawnił dziennikarz Ekrem Konur. Szwedzki obrońca znajduje się również na liście życzeń Juventusu Turyn.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Daniel Svensson rozchwytywany przez gigantów

Liverpool jest jednym z największych rozczarowań bieżącego sezonu Premier League. Obrońcy tytułu zajmują obecnie 6. miejsce w tabeli i nie wygrali pięciu kolejnych spotkań ligowych. Również forma Arsenalu wyraźnie wyhamowała w styczniu. Choć Kanonierzy nadal utrzymują się na pozycji lidera, w trzech meczach zdobyli zaledwie dwa punkty.

W obliczu rosnących kłopotów w bocznych sektorach boiska oba kluby coraz intensywniej rozglądają się za wzmocnieniami. Jak informuje Ekrem Konur, reprezentant Szwecji i zawodnik Borussii Dortmund, Daniel Svensson, znalazł się na radarze kilku potęg, w tym The Reds, Arsenalu oraz Juventusu.

23-letni boczny obrońca w ostatnich miesiącach znacząco podniósł swoją wartość rynkową dzięki regularnym i bardzo solidnym występom w 1. Bundeslidze oraz Lidze Mistrzów. Svensson imponuje nie tylko warunkami fizycznymi, lecz także intensywnością w grze i dużym wkładem ofensywnym. Liverpool poszukuje następcy Andy’ego Robertsona, który jest łączony z Tottenhamem Hotpsur.

Borussia Dortmund zdaje sobie sprawę z rosnącego zainteresowania swoim zawodnikiem i nie zamierza łatwo się z nim rozstawać. Według doniesień, cena wywoławcza za Svenssona może przekroczyć 40 milionów euro. Niemiecki gigant sprowadził Szweda z FC Nordsjaelland za 6,5 mln euro. W trwających rozgrywkach Svensson rozegrał 29 spotkań, w których zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku.