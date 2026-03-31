Arsenal chce pomocnika z Bundesligi. Hitowy transfer na horyzoncie

Arsenal oraz Manchester United nie ustają w wysiłkach, by sprowadzić Leona Goretzkę - donosi "La Gazzetta dello Sport." Piłkarz Bayernu Monachium będzie latem dostępny na rynku jako wolny zawodnik.

Leon Goretzka w kręgu zainteresowań Arsenalu i Manchesteru United

Arsenal zmierza w tym sezonie po mistrzostwo Anglii. Po 31. kolejkach Kanonierzy zajmują pierwsze miejsce w tabeli Premier League, mając dziewięć punktów przewagi nad drugim Manchesterem City. Solidnie spisują się także zawodnicy Manchesteru United, którzy plasują się na trzeciej pozycji.

Jak podaje „La Gazzetta dello Sport”, uwagę angielskich gigantów przyciąga Leon Goretzka z Bayernu Monachium. 31-letni Niemiec nie przedłuży kontraktu z bawarskim klubem i od tego lata będzie dostępny jako wolny zawodnik. Co ciekawe, zainteresowanie Goretzką wykazują także włoskie kluby. Pomocnik znalazł się na liście życzeń się Milanu, Interu Mediolan oraz Juventusu.

Goretzka trafił na Allianz Arenę w lipcu 2018 roku z Schalke 04 Gelsenkirchen. Łącznie rozegrał 301 meczów dla Bawarczyków, zdobywając 48 bramek i notując 50 asyst. Choć pomocnik miał wzloty i upadki, przez ostatnie sezony regularnie pojawiał się w podstawowym składzie zespołu. Obecnie zarabia w Bayernie 9 milionów euro rocznie, a w nowym klubie oczekuje pensji na poziomie 7 mln euro.

Obie drużyny Premier League są w stanie sprostać tym wymaganiom, co sprawia, że transfer Goretzki latem 2026 roku wydaje się realną opcją. Wszystko wskazuje na to, że Niemiec pierwszy raz w karierze spróbuje swoich sił poza granicami kraju. Wartość wychowanka VfL Bochum w seriwsie Transfermarkt.de wynosi obecnie 15 milionów euro.