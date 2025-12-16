Arsenal chce piłkarza Milanu. Gigant poluje na wielki talent

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Lorenzo Torriani na liście życzeń Arsenalu

Arsenal jest na czele w tabeli Premier League po 16. kolejkach, choć w grudniu doznał niespodziewanej wyjazdowej porażki z Aston Villą (1:2). Mikel Arteta ma na celu zdobycie mistrzostwa Anglii dla Kanonierów, lecz musi unikać kolejnych wpadek, które mogą wykorzystać rywale.

Tymczasem najnowsze doniesienia dziennika „La Gazzetta dello Sport” wskazują, że w kręgu zainteresowań londyńskiego klubu znalazł się Lorenzo Torriani z Milanu. 20-letni bramkarz obecnie występuje w rezerwach Rossonerich, ale pojawia się także na ławce rezerwowych w meczach Serie A. Już latem zwrócił na siebie uwagę podczas meczu towarzyskiego Arsenal – Milan. Imponujący występ utwierdził Kanonierów w przekonaniu, że warto śledzić rozwój zawodnika.

We włoskim klubie panuje przekonanie, że decyzje w sprawie Torrianiego zostaną podjęte latem. 20-latek ma już na swoim koncie dwa występy w seniorskiej drużynie Milanu, w tym w prestiżowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi w zeszłym roku.

Co więcej, w maju tego roku Torriani przedłużył kontrakt na San Siro do czerwca 2030 roku, co pokazuje, że klub mocno wierzy w rozwój młodego bramkarza i nie zamierza łatwo z niego rezygnować. Ostateczna decyzja będzie zależała zarówno od oferty Arsenalu, jak i samego zawodnika, który musi rozważyć, gdzie najlepiej będzie rozwijać swoją karierę.