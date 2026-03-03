Mikel Arteta zaczął naciskać Arsenal na transfer. Szkoleniowiec Kanonierów chciałby nawiązać współpracę z Francesco Pio Esposito. Napastnik Interu Mediolan jest od dawna obserwowany przez Anglików - donosi "TEAMtalk".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Francesco Pio Esposito celem Mikela Artety. Arsenal przeprowadzi transfer?

Arsenal pewnym krokiem zmierza po długo wyczekiwany tytuł mistrza Premier League. Podopieczni Mikela Artety mieli chwilową obniżkę formy, ale wszystko wróciło już na odpowiednie tory. W minioną niedzielę udało im się odnieść cenne zwycięstwo w derbach nad Chelsea (2:1). Władze klubu jednak ostrożnie podchodzą i planują w letnim okienku jeszcze bardziej wzmocnić skład.

Pozycja napastnika stanowi największy problem Arsenalowi. Viktor Gyokeres nie spełnił pokładanych w nich nadziei, więc już po sezonie na Emirates Stadium może trafić nowy snajper. Jak się okazuje, Mikel Arteta ma swojego wymarzonego kandydata. Serwis „TEAMtalk” poinformował, że szkoleniowiec zespołu z Londynu naciska na sprowadzenie Francesco Pio Esposito z Interu Mediolan.

Utalentowany Włoch nie jest postacią anonimową. Arsenal od kilku miesięcy bacznie przygląda się rozwojowi napastnika. Transfer będzie jednak trudny do zrealizowania. Nerazzurri nie myślą bowiem o rozstaniu ze swoim zawodnikiem. Na stole musiałaby się jednak pojawić satysfakcjonująca oferta, a Arsenal niewątpliwie dysponuje taką gotówką.

Francesco Pio Esposito w trwającym sezonie rozegrał 36 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Włoski snajper zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców. 20-latek może również pochwalić się sześcioma asystami.