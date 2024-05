fot. Massimiliano Ferraro / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Liverpool sprowadzi czołowego piłkarza Juventusu?

Liverpool wkracza w bardzo ciekawy etap, bowiem musi jak najszybciej odnaleźć się po odejściu Juergena Kloppa. Następcą niemieckiego szkoleniowca został Arne Slot, który do tej pory prowadził Feyenoord Rotterdam. Wciąż nie wiadomo, czy na Anfield zostaną największe gwiazdy, na czele z Mohamedem Salahem. Wydaje się, że nieunikniona będzie rewolucja kadrowa, w tym przede wszystkim wzmocnienie ofensywy, która rozczarowywała jeszcze pod koniec kadencji Kloppa. The Reds rozglądają się więc za piłkarzami, których mogą sprowadzić w trakcie letniego okienka.

Jednym z kandydatów do zasilenia szeregów Liverpoolu jest Federico Chiesa, któremu klubowi skauci przyglądają się już od lat. To nie pierwszy raz, gdy Włoch jest łączony z przeprowadzką na Anfield. Przedstawiciele angielskiego giganta wybrali się nawet na finał Pucharu Włoch, gdzie z trybun oglądali jego poczynania w wygranym meczu z Fiorentiną.

26-latek nie wyklucza, że to odpowiedni moment, aby spróbować sił w nowym zespole. W Juventusie dojdzie w najbliższym czasie do sporych zmian, bowiem schedę po Massimiliano Allegrim przejął Thiago Motta. Co więcej, Liverpool może spróbować wykorzystać problemy finansowe Starej Damy, która z chęcią sprzedałaby jednego ze swoich najwięcej wartych zawodników.

