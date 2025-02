Arne Slot skreślił gwiazdę. Liverpool czeka na oferty

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Arne Slot nie liczy na Diogo Jotę

Liverpool pod wodzą Arne Slota notuje znakomite wyniki, co bez wątpienia wpłynęło na pozycję Holendra. Według najnowszych doniesień szkoleniowiec The Reds podjął radykalną decyzję w sprawie Diogo Joty, który w ostatnim czasie nie przyczynia się do rozwoju drużyny.

Okazuje się, że Arne Slot nie uwzględnia Portugalczyka w swoich długoterminowych planach i chętnie zobaczy w swoim składzie innego zawodnika. Liverpool jest gotowy do wysłuchania ofert, a zainteresowanie napastnikiem przejawiają kluby z Arabii Saudyjskiej oraz Arsenal.

28-latek w tym sezonie opuścił wiele spotkań z powodu kontuzji mięśniowych. Właśnie ten fakt skłania Liverpool ku sprzedaży Portugalczyka, bo istnieje duże ryzyko, że w przyszłości piłkarz będzie miał problemy z kolejnymi urazami.

Niemniej jednak w pełni zdrowia wciąż jest to świetny napastnik, który potrafi decydować o losach meczu. Niejako potwierdzają to statystyki Joty z tego sezonu, bo rozgrywając zaledwie 1130 minut, zdobył on osiem bramek oraz zanotował dwie asysty.