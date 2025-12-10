Arka Gdynia wkrótce może zakończyć współpracę z Hidem Vitaluccim. Japończyk może wylądować na zapleczu PKO Ekstraklasy, ponieważ trafił na celowniki Śląska Wrocław oraz Polonii Warszawa - przekazuje Kamil Bętkowski w serwisie "X".

PressFocus Na zdjęciu: Hide Vitalucci

Hide Vitalucci wzbudził zainteresowanie Śląska Wrocław i Polonii Warszawa

Arka Gdynia ma za sobą całkiem udaną pierwszą rundę. Beniaminek PKO Ekstraklasy obecnie zajmuje 11. lokatę w ligowej tabeli. Podopieczni Dawida Szwargi po 18. kolejkach mają na koncie 21 punktów. Trójmiejski zespół rozpoczął już przerwę zimową, a najbliższy mecz rozegra pod koniec stycznia. Ich przeciwnikiem będzie wówczas Radomiak Radom.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Arki Gdynia przekazuje Kamil Bętkowski w serwisie „X”. Otóż beniaminek PKO Ekstraklasy może lada moment uszczuplić kadrę. Na wylocie znalazł się bowiem Hide Vitalucci. Japończyk ma dużą szansę wylądować na boiskach Betclic 1. Ligi, ponieważ znalazł się w kręgu zainteresowań Śląska Wrocław oraz Polonii Warszawa.

Hide Vitalucci jednak prawdopodobnie nie opuści jeszcze definitywnie Arki Gdynia. Japoński pomocnik ma zostać wypożyczony. Czas pokaże, który zespół ostatecznie wygra walkę o sprowadzenie 23-latka. Zapowiada się zatem interesująca rywalizacja.

W obecnym sezonie Hide Vitalucci rozegrał tylko siedem spotkań w koszulce Arki Gdynia. Japończyk nie miał udziału przy strzelonym golu, a jego pobyt na placu gry trwał zaledwie 300 minut. Kontrakt pomocnika z beniaminkiem PKO Ekstraklasy obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.