Arka z pierwszym wzmocnieniem po awansie do Ekstraklasy?

Arka Gdynia nie powtórzyła fatalnych błędów z poprzedniej kampanii i tym razem wywalczyła bezpośredni awans do Ekstraklasy. Znakomitą pracę wykonał Dawid Szwarga, który podczas zimowej przerwy wraz ze swoim sztabem objął drużynę. Teraz w klubie trwają przygotowania do kolejnego sezonu – celem jest oczywiście uniknięcie spadku, co z pewnością nie będzie łatwe. Lada moment gdynianie powinni sfinalizować pierwszy letni transfer – Frank Dzieniecki z TVP Sport twierdzi, że to już przesądzone.

Beniaminka ma zasilić Sebastian Kerk, który do tej pory reprezentował barwy Widzewa Łódź. 31-latek nie do końca się sprawdził, a jego największym problemem były kwestie zdrowotne. Nie wypełnił zapisów w kontrakcie, na skutek czego ten nie został automatycznie przedłużony. Widzew świadomie z niego zrezygnował, a Arka postanowiła skorzystać z okazji i ściągnąć go w ramach transferu bezgotówkowego.

Kerk w Widzewie z pewnością udowodnił, że ma spore umiejętności. Jeśli będą omijać go kontuzje, może być wartościowym wzmocnieniem dla Arki. W tym sezonie zaliczył 31 spotkań we wszystkich rozgrywkach, przekładając to na dwa gole oraz trzy asysty.

🆕 Potwierdziły się informacje @BStando. Sebastian Kerk zostanie nowym piłkarzem Arki Gdynia @sport_tvppl — Frank Dzieniecki (@dzieniecky) May 30, 2025

Kerk spędził w Widzewie niemal dwa lata. Był to dla niego pierwszy zagraniczny klub po opuszczeniu rodzimych Niemiec.