Antony podjął decyzję. Emocjonalne słowa Brazylijczyka

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Antony

Antony opuszcza Real Betis

Antony kończy swoją przygodę z Realem Betis po wypożyczeniu z Manchesteru United. Piłkarz podzielił się poruszającym wpisem pożegnalnym na swoich profilach w mediach społecznościowych. 25-letni skrzydłowy, który w rundzie wiosennej błyszczał w barwach andaluzyjskiego klubu, nie zostanie wykupiony i wraca na Old Trafford.

Jeszcze kilka miesięcy temu jego przyszłość w czerwonej części Manchesteru stała pod dużym znakiem zapytania. W pierwszej części sezonu 2024/25 Antony był rezerwowym. Zimą skrzydłowy trafił na wypożyczenie do Betisu, gdzie jego kariera nabrała nowego rozpędu.

W barwach andaluzyjskiego zespołu Antony rozegrał 26 meczów, zdobył dziewięć bramek i zanotował pięć asyst. Pomimo świetnej postawy, hiszpański klub nie zdecydował się na wykup zawodnika. Kwota, jaką musiałby zapłacić Manchesterowi United, okazała się zaporowa.

– Nadszedł dzień, żeby podziękować za jeden z najpiękniejszych rozdziałów w życiu. Dziękuję za przywrócenie radości z futbolu. Piłka nie była tylko moim marzeniem, ale także szansą na odmienienie swojego losu. Wyszedłem z biedy do lepszego świata. Kiedy przyjechałem do Sewilli, nie wiedziałem, czego się mogę spodziewać. Czułem się wyjątkowo. Dla mnie to był jak powrót do domu, ponowne odnalezienie samego siebie. Znów odzyskałem dziecięcą radość. Dziękuję Betisowi – przekazał Antony.