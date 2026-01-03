Rudiger bliski odejścia z Realu Madryt. Proponują mu bajeczną pensję

Antonio Rudiger nie może być pewny swojej przyszłości w Realu Madryt. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, niemiecki stoper jest kuszony przez zamożne kluby z Arabii Saudyjskiej.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Saudyjczycy chcą ściągnąć Antonio Rudigera

Antonio Rudiger ma ważny kontrakt z Realem Madryt jedynie do 30 czerwca 2026 roku i obecnie niewiele wskazuje na przedłużenie umowy między stronami. Władze hiszpańskiego klubu coraz ostrożniej podchodzą do przyszłości 32-letniego stopera. Powodem są narastające problemy zdrowotne defensora, który nie jest w stanie utrzymać najwyższego poziomu przez cały sezon. To sprawia, że w Madrycie coraz częściej rozważany jest scenariusz rozstania z doświadczonym zawodnikiem.

W tej sytuacji 81-krotny reprezentant Niemiec może odejść z zespołu Królewskich – zimą w promocyjnej cenie lub latem na zasadzie wolnego transferu. Bardziej realny wydaje się jednak letni wariant, ponieważ Real Madryt rzadko decyduje się na poważne roszady w składzie w trakcie kampanii.

Jak informuje Ekrem Konur, sytuację Rudigera uważnie monitorują trzy kluby z Arabii Saudyjskiej – mowa o Al-Hilal, Al-Ittihad oraz Al-Nassr. Każdy z wymienionych zespołów mógłby zaoferować mu astronomiczne zarobki.

Antonio Rudiger występuje w barwach drużyny Los Blancos od lipca 2022 roku, kiedy trafił na Santiago Bernabeu po wygaśnięciu kontraktu z Chelsea. Wcześniej reprezentował m.in. Romę, Stuttgart oraz Borussię Dortmund. W koszulce ekipy Królewskich rozegrał 163 spotkania, zdobył siedem bramek i zaliczył cztery asysty. Jego wartość rynkowa wynosi obecnie około 12 milionów euro.