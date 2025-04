Hiszpański talent odmówił Realowi i Barcelonie. Zagra w Premier League

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Cordero

Antonio Cordero wybrał Newcastle United

Antonio Cordero jest jednym z największych hiszpańskich talentów, o czym świadczy fakt, że tym zawodnikiem zainteresowali się dwaj giganci La Ligi – Real Madryt oraz FC Barcelona. Jednak wygląda na to, że skrzydłowy Malagi ostatecznie odmówił wymienionym potentatom, ponieważ miał zdecydować się na przeprowadzkę do Premier League. Jak podaje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, 18-latek będzie bowiem kontynuował swoją karierę w Newcastle United.

Włodarze angielskiego klubu przekonali młodzieńca do swojego projektu, oferując mu ważną rolę w drużynie Srok. To na pewno miało ogromne znaczenie – młodzieżowy reprezentant Hiszpanii na Santiago Bernabeu i Camp Nou byłby zapewne głębokim rezerwowym, natomiast na St James’ Park może otrzymywać dużo więcej minut. W drużynie The Magpies lewy napastnik będzie rywalizował o miejsce w podstawowym składzie z Anthonym Gordonem oraz Harveyem Barnesem.

Antonio Cordero, znany także jako Antonito, w koszulce Malagi rozegrał łącznie 53 spotkania, zdobył 6 bramek i zaliczył 8 asyst. 18-letni skrzydłowy jest jedną z największych gwiazd drugiej ligi hiszpańskiej, którą lada moment opuści na rzecz przeprowadzki do Newcastle United. Urodzony w 2006 roku piłkarz dołączy do ekipy z Wysp Brytyjskich na podstawie wolnego transferu, ponieważ po zakończeniu tego sezonu wygasa jego kontrakt z obecnym pracodawcą. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na 2 miliony euro.