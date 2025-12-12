Antoine Semenyo dołączy do potęgi. Bournemouth zarobi fortunę

Antoine Semenyo opuści Bournemouth w zimowym okienku transferowym. O jego podpis zabiegają Manchester City, Manchester United, Liverpool oraz Tottenham Hotspur. 25-letni skrzydłowy trafi do jednego z tych klubów - podaje stacja BBC.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Antoine Semenyo

Giganci walczą o podpis Antoine’a Semenyo

Antoine Semenyo niemal na pewno odejdzie z AFC Bournemouth podczas zbliżającego się zimowego okienka transferowego. Rynek otwiera się już za kilka tygodni, a gotowość do działania wykazują największe kluby Premier League. 25-letni skrzydłowy ma w kontrakcie klauzulę odstępnego wynoszącą 65 milionów funtów, którą – według doniesień – zamierza aktywować kilka potęg z angielskiej ekstraklasy. Dla Bournemouth będzie to gigantyczny zastrzyk gotówki, natomiast sam zawodnik może wykonać największy krok w karierze.

Jak poinformowała stacja „BBC”, w styczniu o podpis Semenyo powalczą cztery zespoły – Manchester City, Manchester United, Liverpool oraz Tottenham Hotspur. Każdy z tych klubów jest w stanie zapłacić wymaganą przez Bournemouth kwotę, a ostateczna decyzja będzie należeć do samego Ghańczyka.

Wszystko wskazuje na to, że zmiana otoczenia jest nieunikniona, a Wisienki szykują się na rekordowy zarobek. Dla Semenyo może to być również szansa, by stać się ważnym ogniwem jednego z angielskich gigantów.

Antoine Semenyo reprezentuje barwy Bournemouth od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Dean Court za 10 milionów euro z Bristol City. W obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań, zdobywając 6 bramek i notując 3 asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia go na około 65 milionów euro, natomiast klauzula odstępnego – jak już wspomniano – wynosi 74 miliony euro (65 milionów funtów). Wygląda na to, że zimą jeden z potentatów Premier League aktywuje wspomniany zapis.