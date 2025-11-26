Manchester City ściągnie gwiazdora? Stworzyłby duet z Haalandem

Antoine Semenyo jest rozchwytywany na rynku transferowym. Do wyścigu o podpis ghańskiego skrzydłowego dołączył Manchester City - przekonuje stacja talkSPORT.

Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Antoine Semenyo przejdzie do Manchesteru City?

Manchester City w obecnym sezonie prezentuje się zdecydowanie lepiej niż w poprzedniej, nieudanej kampanii. Zespół The Citizens ponownie liczy się w walce o mistrzostwo Premier League, co wyraźnie podnosi morale kibiców. Latem do drużyny trafili m.in. Gianluigi Donnarumma oraz Rayan Cherki, aczkolwiek Pep Guardiola wciąż dostrzega potrzebę dodatkowego wzmocnienia składu. Hiszpański trener uważa, że aby utrzymać wysoką formę przez cały sezon, kadra musi być jeszcze bardziej kompletna.

Jak poinformowała stacja radiowa „talkSPORT”, Guardiola poszukuje partnera w ataku dla Erlinga Haalanda, który wciąż odpowiada za większość bramek zdobywanych przez zespół z Etihad Stadium. Szkoleniowiec Man City chce odciążyć norweskiego snajpera i z tego powodu polecił włodarzom klubu sprowadzenie Antoine’a Semenyo z Bournemouth.

Urodzony w Londynie etatowy reprezentant Ghany wzbudza jednak zainteresowanie nie tylko Obywateli – o jego podpis mają powalczyć także Liverpool oraz Manchester United. Rywalizacja zapowiada się więc wyjątkowo zacięcie.

25-letni skrzydłowy będzie dostępny w styczniu dzięki klauzuli odstępnego ustalonej na poziomie 65 milionów funtów. Kwota ta nie stanowi problemu finansowego dla żadnego z wymienionych klubów, dlatego ostateczna decyzja prawdopodobnie należeć będzie do samego zawodnika. W trwającym sezonie Semenyo rozegrał 12 spotkań, zdobył 6 bramek i zanotował 3 asysty, potwierdzając swoją wysoką dyspozycję.