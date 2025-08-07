Real Madryt może nie mieć wyboru! Rodrygo na celowniku giganta.

PSG jest zainteresowane pozyskaniem Rodrygo. Władze klubu z Paryża ruszą po gwiazdora Realu Madryt, gdy z ich klubu odejdzie Bradley Barcola, o czym donosi Fabrizio Romano.

Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Real Madryt sprzeda Rodrygo do PSG za grubą kasę?!

W ostatnim czasie Rodrygo łączony był z wieloma klubami w Europie, a także w Arabii Saudyjskiej. Skrzydłowy Realu Madryt miał nie być zadowolony ze swojej pozycji w zespole i chciał poszukać nieco innych wyzwań. Dużo się mówiło o zainteresowaniu, ale finalnie na tym się skończyło. Teraz jednak temat odejścia Brazylijczyka wraca i wydaje się, że jest jak najbardziej realny.

Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano na platformie X (dawniej Twitter), PSG będzie chciało ruszyć po Rodrygo, jeśli z ich zespołu odejdzie Bradley Barcola. Trzeba bowiem wiedzieć, że młody Francuz jest na celowniku Liverpoolu i jest nawet „marzeniem” The Reds. Jeśli więc ten transfer zostanie sfinalizowany, to władze zespołu z Paryża chciałyby sprowadzić Brazylijczyka. Warto jednak pamiętać, że Rodrygo jest także na celowniku Tottenhamu.

W minionym sezonie Rodrygo rozegrał w sumie dla Realu Madryt 54 spotkania, w których zdobył 14 goli oraz zanotował 11 asyst. W obecnej kampanii na koncie ma on trzy występy i jedną asystę podczas Klubowych Mistrzostw Świata w USA. 24-letni skrzydłowy wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 90 milionów euro.

