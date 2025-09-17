Alvarez mógł dołączyć do giganta? Agent gwiazdora nie pozostawił żadnych wątpliwości

Przez ostatnie miesiące Julian Alvarez był łączony z angielskim gigantem. Agent zawodnika Atletico Madryt w rozmowie z Mundo Deportivo ujawnił czy pojawiła się oferta.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez był łączony z Liverpoolem

Julian Alvarez ma za sobą znakomity sezon. W 57 spotkaniach zdobył 29 bramek i osiem asyst. To sprawiło, że Argentyńczyk znalazł się na celowniku wielu dużych klubów. Napastnik Atletico Madryt przez kilka miesięcy temu był łączony z transferem do Liverpoolu.

Jak ujawnił przedstawiciel 25-letniego piłkarza tak naprawdę The Reds w trakcie letniego okna transferowego nie złożyli żadnej oficjalnej oferty. Z drugiej strony Rojiblancos od początku nie chciało sprzedawać swojego gwiazdora.

Angielski gigant ostatecznie postawił na innych ofensywnych zawodników. Do klubu trafili Alexander Isak oraz Hugo Ekitike, którzy wzmocnili atak zespołu prowadzonego przez Arne Slota.

Nazwisko Alvareza wciąż przewija się w mediach w kontekście transferu do różnych klubów. W ostatnim czasie najwięcej mówi się o przeprowadzce do Barcelony, jednak wszystko będzie zależeć od sytuacji związaną z rejestracją zawodników.

Obecnie wydaje się, że Liverpool przynajmniej na razie zrezygnował z pozyskania argentyńskiego snajpera. Klub z Anfield ma już w swojej kadrze dwóch solidnych strzelców. Z kolei Alvarez wciąż jest kluczową postacią w Atletico. Kibice Los Colchoneros liczą, że gwiazdor pomoże drużynie w walce o sukcesy w La Liga oraz Lidze Mistrzów.

