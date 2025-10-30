Alonso wprowadził wielkie zmiany. Tym naraził się gwiazdom Realu

fot. QSP Na zdjęciu: Xabi Alonso

Gwiazdy Realu nie były do tego przyzwyczajone. Trudne początki Alonso

Real Madryt pod wodzą Carlo Ancelottiego osiągał wspaniałe sukcesy, ale miniony sezon był już bardzo nieudany. Hiszpański gigant rozczarował na krajowym podwórku, gdzie dał się zdominować Barcelonie, która zdobyła mistrzostwo, Superpuchar oraz Puchar Króla. Nie powiodło mu się również w Lidze Mistrzów, bowiem tam został wyeliminowany przez Arsenal już w ćwierćfinale. Włoski szkoleniowiec nie przetrwał tego kryzysu i został pożegnany, a jego miejsce na ławce zajął Xabi Alonso.

Hiszpan ma zupełnie inny styl prowadzenia zespołu, co utrudniło jego początki na Santiago Bernabeu. W obliczu problemów z Viniciusem Juniorem „The Athletic” ujawnia kulisy z szatni. Alonso swoim podejściem do taktyki mocno zniechęcił największe gwiazdy Realu Madryt, które pod wodzą Ancelottiego miały dużo więcej swobody na boisku. Wprowadził rygor, który dotąd był im obcy.

Wówczas pojawiły się nawet narzekania i tęsknota za Ancelottim, który nie przykładał takiej wagi do założeń taktycznych, a zamiast tego liczył na indywidualny błysk swoich podopiecznych. U Alonso liczy się przede wszystkim zaangażowanie i jedność, a nawet najważniejsi piłkarze muszą pomagać w grze defensywnej.

Z biegiem czasu zawodnicy przyzwyczaili się do metod Alonso, co nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu bardziej pasuje im styl zarządzania, jaki proponował Ancelotti. Gwiazdy Realu Madryt miały również z nim lepsze, koleżeńskie relacje, podczas gdy Hiszpan stawia na profesjonalizm.