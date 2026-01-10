Alonso dostał wsparcie z szatni Realu. Lider drużyny przemówił

Xabi Alonso wciąż nie jest pewny przyszłości w Realu Madryt. Wpływ na jego posadę może mieć rezultat meczu z Barceloną. Dani Carvajal w pełni wspiera szkoleniowca.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Xabi Alonso i Dani Carvajal

Alonso ma wsparcie piłkarzy Realu

Real Madryt na następcę Carlo Ancelottiego wybrał Xabiego Alonso. Długo o niego zabiegał, gdyż ten nie spieszył się z opuszczeniem Bayeru Leverkusen. Stery na Santiago Bernabeu objął przed sezonem 2025/2026. Jego początki były bardzo udane, ale w ostatnich miesiącach doszło już do wielu trudniejszych sytuacji. W mediach nie brakowało sugestii, że jest on skonfliktowany z największymi gwiazdami, w tym przede wszystkim Viniciusem Juniorem.

Królewscy mieli już nawet wstępnie wybierać jego następcę. Póki co do rozstania nie doszło, a wyniki się ustabilizowały. Alonso wciąż nie może być jednak pewny przyszłości na stanowisku trenera, a każda kolejna porażka może go przybliżyć do zwolnienia. W niedzielę Real Madryt zmierzy się z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii.

Ewentualna porażka nie odbierze Hiszpanowi pracy, ale z pewnością wpłynie na jego notowania. Podczas konferencji prasowej Dani Carvajal publicznie wsparł swojego przełożonego. Twierdzi, że w szatni Realu wszyscy stoją po stronie Alonso.

– W przypadku Xabiego, widzę go spokojnego. Ma jasne i niezmienne idee. Kiedy nie ma dobrych wyników, zawsze pojawia się szum medialny, ale w klubach o maksymalnej presji to normalna sprawa. My jesteśmy z nim na sto procent. Uważam, że zaufanie między trenerem a piłkarzami jest wzajemne. Dajemy z siebie wszystko, niezależnie od tego, komu i gdzie przypadnie grać – tłumaczył Carvajal przed niedzielnym meczem z Barceloną.