Przyjaciel Massimiliano Allegriego, Giovanni Galeone, przyznał, że dużo rozmawiał z trenerem Juventusu na temat napastnika Chelsea Noniego Madueke, ale nie sądzi, by Starą Damę było stać na taki ruch.

IMAGO / sportphoto24 Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus latem poszuka kolejnych wzmocnień

Allegri będzie potrzebował nowego napastnika, jeśli Chiesa odejdzie

Galeone zdradził, że szkoleniowiec dużo mówi o Madueke

Allegri chciałby pozyskać Madueke z Chelsea?

Wszystko wskazuje na to, że Juventus zdoła zakwalifikować się do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Mimo słabszej dyspozycji Bianconeri mają znaczną przewagę w tabeli Serie A i musiałaby się zdarzyć katastrofa, by wypadli poza pierwszą czwórkę.

Jeśli Stara Dama zapewni sobie awans to będzie musiała poszukać wzmocnień. Ponadto mówi się, że drużynę może opuścić Federico Chiesa, któremu w 2025 roku kończy się kontrakt. Jeśli nie zostanie przedłużony to latem opuści Turyn, dlatego Juventus często będzie łączony z nowymi napastnikam.

– Zeszłego lata kupiłbym Berardiego, ale teraz moim ulubionym piłkarzem jest Madueke z Chelsea. Odbyłem wiele długich rozmów z Maxem o zawodniku urodzonym w 2002 roku, ale nie wiem, czy jest to wykonalne dla Juventusu – przyznał Galeone.

Zobacz również: Barcelona szuka nowego pomocnika. Gracz Evertonu faworytem Deco