Manchester United żegna się z Raphaelem Varanem. Wygasający kontrakt nie został przedłużony. Klub wystosował oficjalny komunikat. To koniec trzyletniej przygody Francuza na Old Trafford.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Raphael Varane

Varane odchodzi z Manchesteru United

Raphael Varane nie był w ostatnich miesiącach pewny swojej przyszłości. Manchester United nie zdecydował się na przedłużenie umowy z Francuzem na takich samych warunkach, gdyż miał on zarabiać niewspółmierne pieniądze do tego, co daje swoją obecnością na boisku. Były gwiazdor Realu Madryt to jeden z najlepiej opłacanych piłkarzy Czerwonych Diabłów. Szukano oszczędności, więc nie zdecydowano się na skorzystanie z opcji zapisanej w kontrakcie.

Nie oznaczało to jednak, że rozstanie jest przesądzone. Manchester United był gotów porozumieć się na nowych warunkach, z mniejszą pensją dla zawodnika. Ten nie był jednak szczególnie zainteresowany, więc negocjacje stanęły na niczym. Media przekonywały, że po trzech latach Varane pożegna się z Old Trafford. We wtorek nastąpiło oficjalne potwierdzenie ze strony angielskiego klubu.

Varane trafił do Manchesteru United w 2021 roku za kwotę 40 milionów euro. W tym sezonie rozegrał 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach, raz trafiając do siatki.

Jaka przyszłość czeka francuskiego defensora? Najbardziej prawdopodobna wydaje się przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej. Tamtejsze kluby poważnie o niego zabiegają i są gotowe zapłacić bardzo duże pieniądze. W grę wchodzą również przenosiny do Major League Soccer lub powrót do Lens, gdzie występował jeszcze przed transferem do Realu Madryt.

