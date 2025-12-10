Alisson u progu sensacyjnego transferu! Rozmawia ze słynnym klubem

Alisson Becker może opuścić Liverpool i zagrać dla innego giganta. Rozmowy w sprawie jego transferu zainicjował Milan, który chce szybko dojść do porozumienia.

fot. Ag.FotoMorAle Na zdjęciu: Alisson Becker

Alisson za Maignana? Ambitny plan Milanu

Milan po sezonie dokona kluczowej roszady między słupkami. Mike Maignan najprawdopodobniej nie przedłuży wygasającej umowy i opuści San Siro. O jego transferze mówiło się już kilka miesięcy temu, ale zainteresowana Chelsea nie chciała płacić za niego zbyt dużych pieniędzy. Teraz ten temat wraca, choć Rossoneri nic na jego odejściu nie zarobią. Oprócz Chelsea, w grze o Maignana pozostają Paris Saint-Germain czy Manchester United. Milan z kolei rozgląda się za następcą Francuza i chce szybko sfinalizować ten temat. Na liście życzeń pojawił się zaskakujący kandydat. Jego transfer byłby wielką sensacją.

Włodarze Milanu zainteresowali się bowiem gwiazdą Liverpoolu. Na Anfield szykują się do zmiany, gdyż po latach zespół może opuścić Alisson Becker. W blokach startowych czeka już Giorgi Mamardaszwili, który w tym sezonie zastępował go, gdy ten nie mógł grać z powodów zdrowotnych. Wydaje się jednak, że w przyszłym sezonie to Gruzin będzie już numerem jeden. Brazylijczyk jest natomiast łączony z transferem.

O 33-latku mówi się w kontekście Arabii Saudyjskiej, ale Milan to z pewnością atrakcyjny kierunek. Włosi gigant już działa, gdyż rozpoczął rozmowy w sprawie przyszłej współpracy. Alisson może liczyć na oferty z wielu miejsc, dlatego potrzebny jest pośpiech, aby wygrać rywalizację o jego podpis.