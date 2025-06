Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Alisson Becker

Alisson odrzucił ofertę z Galatasaray i Arabii Saudyjskiej

Liverpool od następnego sezonu będzie miał w kadrze aż dwóch klasowych bramkarzy. Pierwszy z nich to oczywiście Alisson Becker, który od lat broni dostępu do bramki. Natomiast drugi golkiper to Giorgi Mamardaszwili, którego kupili rok temu, lecz oddali go na wypożyczenie powrotne do Valencii. Aktualnie nie wiadomo, kto otrzyma większe zaufanie od trenera The Reds.

Alisson z uwagi na przybycie nowego bramkarza otrzymał niedawno kilka ofert. Na stół Brazylijczyka trafiły dwie propozycje z Galatasaray oraz z Arabii Saudyjskiej. Nicolo Schira poinformował, że 32-latek zdążył już podjąć decyzję ws. wyboru klubu na sezon 2025/2026.

Jak informuje dziennikarz Alisson zdecydował się odrzucić obie oferty. Warto jednak dodać, że zarówno Saudyjczycy, jak i Galatasaray zaoferowali mu bardzo lukratywne warunki kontraktu. Mimo to nie byli w stanie przekonać golkipera do zmiany klubu. Reprezentant Brazylii jest nastawiony na dalszą grę w klubie z Anfield Road.

Alisson trafił do Liverpoolu latem 2018 roku za ponad 60 milionów euro. Wcześniej rywalizował z Wojciechem Szczęsnym o miejsce między słupkami w AS Romie. Z kolei karierę zaczynał w Brazylii, broniąc barw Internacional. Dla The Reds rozegrał 298 spotkań, w których 127 razy zachował czyste konto. Podczas pobytu w The Reds wygrał m.in. Ligę Mistrzów i dwukrotnie Premier League.