Alexander Isak poprosił o transfer do hiszpańskiego giganta. To byłby głośny ruch

14:27, 24. marca 2026
Paweł Wątorski
Źródło: El Nacional

Alexander Isak obecnie przechodzi rehabilitację po operacji. Napastnik miał poprosić swoich agentów o rozpoczęcie działań w sprawie transferu do Barcelony - ujawnia "El Nacional".

PressFocus Na zdjęciu: Alexander Isak

Alexander Isak chce opuścić Liverpool i dołączyć do Barcelony

Alexander Isak trafił w zeszłym roku do Liverpoolu z Newcastle United za rekordowe 145 milionów euro. Jednak pobyt Szweda na Anfield nie układa się zgodnie z oczekiwaniami. W 16 rozegranych meczach zdobył zaledwie trzy bramki, a dodatkowo w grudniu doznał poważnej kontuzji stawu skokowego i złamania kości strzałkowej. Napastnik przeszedł operację i jego powrót spodziewany jest na koniec kampanii ligowej.

Według doniesień portalu „El Nacional”, 26-latek poprosił agentów o rozpoczęcie działań w kierunku odejścia z The Reds i nawiązania kontaktu z Barceloną. Włodarze katalońskiego klubu poszukują na rynku środkowego napastnika. Trener Hansi Flick może obecnie korzystać z usług Roberta Lewandowskiego i Ferrana Torresa. Forma Hiszpana szczególnie rozczarowuje. 26-latek ostatni raz trafił do siatki rywali w styczniu.

Co ciekawe, Katalończycy wcześniej wykazywali zainteresowanie Isakiem, lecz nie zdecydowali się na złożenie oferty. Teraz sytuacja może ulec zmianie, zwłaszcza że sam zawodnik jest otwarty na transfer i postrzega Barcelonę jako klub idealnie dopasowany do jego stylu gry.

Liverpool z pewnością będzie oczekiwał wysokiej oferty, jeśli zdecyduje się na sprzedaż Isaka. Napastnik ma ważny kontrakt na Anfield obowiązujący do czerwca 2031 roku. Isak ma już za sobą występy w hiszpańskiej La Lidze w barwach Realu Sociedad. W drużynie z San Sebastian rozegrał w sumie 132 mecze, w których strzelił 44 gole.

