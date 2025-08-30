Alexander Isak łączony z gigantem Premier League. Nieoczekiwany zwrot akcji

Alexander Isak chce opuścić Newcastle United i dołączyć do Liverpoolu. Dominic King z "Daily Mail" poinformował jednak, że oba kluby nie prowadzą negocjacji w sprawie transferu Szweda.

Liverpool nie negocjuje transferu Alexandra Isaka z Newcastle

Alexander Isak z Newcastle United od początku letniego okna transferowego wyrażał chęć zmiany barw klubowych. Szwedzki napastnik od kilku tygodni znajduje się na liście życzeń Liverpoolu, który poszukuje jeszcze jednego wzmocnienia w ofensywie. Latem na Anfield Road trafił już Hugo Ekitike z Eintrachtu Frankfurt, a Francuz błyskawicznie udowodnił swoją wartość, zdobywając dwie bramki w dwóch pierwszych spotkaniach Premier League.

Tymczasem Newcastle United oficjalnie potwierdziło transfer Nicka Woltemade ze Stuttgartu. Sroki zapłaciły za 23-letniego reprezentanta Niemiec aż 85 milionów euro, a menedżer Eddie Howe liczy, że nowy nabytek będzie kluczowym elementem ofensywy zespołu. Według informacji „The Telegraph”, Liverpool przyszykował kolejną ofertę za Isaka, tym razem opiewającą na 130 milionów funtów, co byłoby rekordowym transferem w historii Premier League.

Na razie jednak takie doniesienia zostały zdementowane. Dominic King z „Daily Mail” poinformował, że angielski gigant nie prowadzi negocjacji z Newcastle i nie uzgodnił żadnej umowy na wspomnianą kwotę. Zdaniem dziennikarza, klub z Anfield Road nie planuje tak spektakularnych ruchów przed poniedziałkowym zamknięciem okna transferowego.

Jedyną realną transakcją, która może zostać sfinalizowana, jest sprzedaż Kostasa Tsimikasa do Romy. Grecki lewy obrońca znalazł się na liście życzeń włoskiego klubu, a rozmowy w tej sprawie są mocno zaawansowane. Alexander Isak ma ważny kontrakt na St. James’ Park do czerwca 2028 roku. Łącznie w barwach Newcastle zdobył 62 bramki w 109 meczach.