Alexander Isak otrzymał ofertę. Zaskakujący kierunek

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Alexander Isak

Al-Hilal zamierza sprowadzić Alexandra Isaka

Alexander Isak błyszczy formą w barwach Newcastle United. Od czasu transferu z Realu Sociedad w 2022 roku, szwedzki napastnik stał się kluczową postacią drużyny Eddiego Howe’a. Na St. James’ Park zdobył już 62 bramki w 102 spotkaniach. Dzięki znakomitej skuteczności nie schodzi z radarów największych klubów.

Od dwóch sezonów Isak znajduje się w czołówce strzelców Premier League, co tylko podsyca spekulacje transferowe. Najbardziej zdeterminowany, by pozyskać 25-letniego napastnika, jest Liverpool. Jednak Newcastle nie zamierza oddawać swojej gwiazdy tanio. Klub oczekuje za Isaka blisko 120 milionów funtów. Według „The Sun” jest niechętny nawet do rozpatrywania ofert.

Nowe światło na przyszłość Alexandra Isaka rzucił dziennikarz Gianluca Di Marzio. Według podanych informacji, do gry o szwedzkiego napastnika włącza się Al-Hilal, które chce przekonać piłkarza do przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej. Saudyjski gigant rozważa złożenie bardzo atrakcyjnej finansowo oferty dla samego zawodnika.

🚨 Al Hilal are weighing up a move for Newcastle striker Alexander Isak! 🇸🇦



(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/Oi4thKTM1O — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 18, 2025

Al-Hilal nie ukrywa swoich sportowych ambicji. Zespół niedawno zakończył udział w Klubowych Mistrzostwach Świata na etapie ćwierćfinału. W trakcie turnieju drużyna prowadzona przez Simone Inzaghiego pokonała Manchester City, a także zremisowała z Realem Madryt. Niedawno do zespołu dołączył Theo Hernandez z Milanu, a od dłuższego czasu barwy Al-Hilal reprezentują Joao Cancelo i Kalidou Koulibaly.