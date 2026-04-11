Man United szuka nowego pomocnika. Może zaskoczyć wyborem

Alex Scott jest kandydatem do wzmocnienia drugiej linii Manchesteru United - donosi Paul O'Keefe. 22-letni pomocnik na co dzień z powodzeniem gra w Bournemouth.

Manchester United po zakończeniu obecnego sezonu straci Casemiro. Brazylijski pomocnik zapowiedział bowiem, że nie przedłuży wygasającego 30 czerwca 2026 roku kontraktu i zmieni otoczenie w letnim okienku transferowym. W związku z tym włodarze angielskiego klubu będą zmuszeni wzmocnić środek pola drużyny Michaela Carricka, sprowadzając godnego następcę byłej gwiazdy Realu Madryt.

Z przenosinami na Old Trafford łączonych było już wielu zawodników, w tym Carlos Baleba, Elliot Anderson czy Adam Wharton. Najnowszym nazwiskiem przymierzanym do Manchesteru United jest jednak Alex Scott, o czym poinformował Paul O’Keefe.

Pomocnik Bournemouth rozgrywa bardzo dobrą kampanię, co nie umknęło uwadze działaczy Czerwonych Diabłów, którzy bacznie monitorują jego rozwój i rozważają złożenie oferty. 22-letni Anglik zapewne byłby otwarty na przejście do lepszego zespołu.

Alex Scott z powodzeniem występuje w barwach drużyny Wisienek od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Dean Court za 23 miliony euro z Bristol City. Wcześniej stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki w Guernsey FC. Środkowy pomocnik w trwającym sezonie rozegrał 34 mecze, zdobył 4 bramki oraz zanotował 1 asystę. Kontrakt utalentowanego Anglika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a jego wartość rynkowa szacowana jest na około 40 milionów euro.