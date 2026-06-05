Real Madryt może sprzedać gwiazdę. Wrócił temat Serie A

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Brahim Diaz łączony z Juventusem i Romą

Real Madryt zamierza ponownie sięgnąć po Jose Mourinho. Warunkiem takiego scenariusza miałoby być jednak utrzymanie pozycji przez Florentino Pereza, który jest zwolennikiem powrotu portugalskiego szkoleniowca na Santiago Bernabeu. W ostatnim czasie pojawiły się spekulacje dotyczące Brahima Diaza.

Według najnowszych informacji przekazanych przez Gianlukę Di Marzio, sytuacja ofensywnego pomocnika Realu wzbudza zainteresowanie kilku klubów. Do grona zespołów obserwujących reprezentanta Maroka dołączyła AS Roma. Klub ze stolicy Włoch pod wodzą Gian Piero Gasperiniego przygotowuje się do walki w Lidze Mistrzów.

Di Marzio podkreśla, że w ostatnich miesiącach o sytuację Brahima pytało kilka klubów z Europy, a największą aktywność wykazywał Juventus Turyn. Włoski gigant już podczas styczniowego okna transferowego podejmował konkretne działania, aby sprawdzić możliwość sprowadzenia zawodnika.

26-letni skrzydłowy ma bardzo dobre wspomnienia z Serie A. W barwach Milanu prezentował się z dobrej strony. W minionym sezonie reprezentant Maroka rozegrał 42 spotkania, w których strzelił dwa gole i zanotował dziewięć asyst. Co ważne, sam zawodnik nie wykazuje żadnych oznak chęci odejścia z Santiago Bernabeu. Diaz pozostaje w pełni skoncentrowany na rywalizacji o miejsce w składzie Królewskich już pod wodzą nowego szkoleniowca.