Oxlade-Chamberlain szuka nowej drużyny. Obierze niespodziewany kierunek?

ANP / Alamy Na zdjęciu: Alex Oxlade-Chamberlain

Celtic Glasgow zainteresowany Alexem Oxladem-Chamberlainem

Alex Oxlade-Chamberlain pozostaje bez zatrudnienia od sierpnia 2025 roku, kiedy rozstał się z tureckim Besiktasem Stambuł. 32-letni pomocnik liczył na szybki powrót do Premier League i ponowne pokazanie się na najwyższym poziomie. Rzeczywistość okazała się jednak inna, ponieważ w ostatnich miesiącach żaden angielski klub nie zdecydował się po niego sięgnąć, mimo że jest dostępny na zasadzie wolnego transferu oraz posiada spore doświadczenie.

Coraz więcej wskazuje więc na to, że 35-krotny reprezentant Anglii zacznie poważnie rozważać oferty spoza Anglii. Jak informuje stacja „BBC”, chrapkę na zakontraktowanie doświadczonego zawodnika ma Celtic Glasgow. Dzięki temu Oxlade-Chamberlain mógłby pozostać na Wyspach Brytyjskich i być blisko rodziny.

Rozmowy między stronami już się rozpoczęły, a szkocki klub ma nadzieję, że Anglik wzmocni środek pola ekipy Martina O’Neilla w walce o kolejne trofea.

Środkowy pomocnik pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Southampton, a później trafił do Arsenalu, by w 2017 roku przenieść się do Liverpoolu. Najcieplej wspomina jednak okres na Emirates Stadium, gdzie prezentował wysoką oraz stabilną formę. Bilans Alexa Oxlade’a-Chamberlaina w barwach drużyny Kanonierów to 198 meczów, 20 bramek i 28 asyst, co do dziś pozostaje jego najlepszym etapem kariery.