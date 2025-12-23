Alessandro Bastoni jest porządanym obiektem na rynku transferowym. Gwiazda Interu Mediolan nie tak dawno była łączony z FC Barceloną. Teraz do walki o Włocha włączył się również Liverpool - informuje "Quotidiano Sportivo".

Luca Rossini / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Liverpool zainteresowany Alessandro Bastonim

Alessandro Bastoni od wielu sezonów udowadnia, że jest jednym z najlepszych defensorów nie tylko w całej Serie A, ale również na świecie. Gwiazda Interu Mediolan jednak nigdy nie wykazywała chęci zmiany otoczenie. Ostatnio jednak pojawiły się doniesienia, że reprezentant Italii znalazł się na celowniku FC Barcelony. Sam zawodnik jest nie przejął się łączeniem z mistrzem Hiszpanii.

Zainteresowanie FC Barcelony jest jak najbardziej poważne. Oczywiście do transferu jeszcze daleka droga, ale wychodzi na to, że Duma Katalonii będzie miała poważnego rywala. Serwis „Quotidiano Sportivo” przekazuje, że kolejny wielki klub włączył się do rywalizacji o gwiazdę Interu Mediolan. Włoch znalazł się również w kręgu zainteresowań Liverpoolu.

Transfer Alessandro Bastoniego oczywiście będzie trudny do zrealizowania. Kontrakt 26-latka z Interem Mediolan wygasa 30 czerwca 2028 roku. Nerazzurri również nie są chętni rozstawać się ze swoją gwiazdą, więc na ich stole musi pojawić się satysfakcjonująca oferta. Z pewnością będzie ona musiała przekraczać 100 milionów euro.

Alessandro Bastoni w tym sezonie rozegrał 20 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Włoch strzelił jednego gola. Jednak na uwagę zasługuje liczba asyst reprezentanta Italii. Udało mu się bowiem aż pięciokrotnie obsłużyć kolegę przy zdobytej bramce.