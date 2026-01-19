Marc Guehi nie dla Liverpoolu. Inne gwiazdy jako opcje awaryjne

Marc Guehi lada moment zostanie nowym piłkarzem Manchesteru City. W związku z tym Liverpool, który był zainteresowany angielskim stoperem, rozważa sprowadzenie Alessandro Bastoniego lub Nico Schlotterbecka - poinformowała strona TEAMtalk.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Bastoni lub Schlotterbeck może dołączyć do Liverpoolu

Liverpool planuje wzmocnić pozycję stopera podczas trwającego zimowego lub najbliższego letniego okienka transferowego. Głównym celem mistrzów Premier League był dotąd Marc Guehi, jednak angielski obrońca ostatecznie ma trafić do Manchesteru City. 25-letni defensor przeszedł już pierwszą część testów medycznych przed hitową przeprowadzką na Etihad Stadium, co zmusza włodarzy z Merseyside do zmiany planów transferowych i przyspieszenia działań na rynku.

Liverpool rozpoczął więc poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Jak dowiedział się brytyjski portal „TEAMtalk”, na Anfield Road może trafić Alessandro Bastoni lub Nico Schlotterbeck. 26-letni Włoch oraz 26-letni Niemiec znajdują się najwyżej na liście kandydatów przygotowanej przez władze klubu z Wysp Brytyjskich. Warto jednak dodać, że sprowadzenie jednego z nich nie będzie ani tanie, ani łatwe ze względu na dużą konkurencję ze strony innych europejskich potęg.

Bastoni na co dzień występuje w barwach Interu Mediolan, natomiast Schlotterbeck przywdziewa koszulkę Borussii Dortmund. Kontrakt włoskiego zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a umowa niemieckiego piłkarza wygasa dwanaście miesięcy wcześniej. Obaj należą do ścisłej czołówki najlepszych stoperów w Europie i są wyceniani na około 60-80 milionów euro, co pokazuje skalę inwestycji planowanej przez Liverpool.