Guardiola postawi na swoim. Man City finalizuje hitowy transfer

Marc Guehi przeszedł już pierwszą część testów medycznych przed transferem do Manchesteru City. Crystal Palace zarobi na jego sprzedaży około 20 milionów funtów plus ewentualne bonusy - informuje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Marc Guehi trafi do Manchesteru City. Przeszedł testy medyczne

Manchester City podczas trwającego zimowego okienka transferowego sprowadził już jednego zawodnika – Antoine’a Semenyo – wzmacniając tym samym formację ofensywną. To jednak nie był koniec planów Pepa Guardioli. Mianowicie, hiszpański szkoleniowiec od dłuższego czasu naciskał także na zwiększenie rywalizacji w linii defensywnej, która w aktualnym sezonie miewała momenty niepewności.

Władze angielskiego klubu postanowiły spełnić oczekiwania 55-letniego menedżera, stawiając na sprawdzone nazwisko z Premier League, które ma od razu podnieść jakość gry w obronie ekipy Obywateli. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, pierwszą część niezbędnych testów medycznych przed przeprowadzką do Manchesteru City przeszedł już bowiem Marc Guehi.

Kwota tej transakcji wyniesie około 20 milionów funtów, czyli blisko 23 miliony euro, a dodatkowo przewidziane są bonusy sięgające kilkunastu milionów. 25-letni stoper, który latem mógłby być dostępny za darmo, podpisze z dziesięciokrotnym mistrzem Anglii pięcioipółletni kontrakt. Zatem umowa będzie obowiązywać do 30 czerwca 2031 roku.

26-krotny reprezentant Anglii, którym interesowali się również Bayern Monachium oraz Liverpool, od 2021 roku z powodzeniem występował w barwach Crystal Palace. Wówczas został wykupiony z Chelsea za prawie 25 milionów euro. Guehi przez ostatnie miesiące był nawet kapitanem zespołu Orłów, dla którego rozegrał 188 spotkań, strzelając 11 goli oraz notując 8 asyst. Defensor w swojej karierze sięgnął po Puchar Anglii i Tarczę Wspólnoty.