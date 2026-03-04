Liverpool chce topowego stopera. Planuje hitowy zakup

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Alessandro Bastoni na radarze Liverpoolu

Liverpool spisuje się poniżej oczekiwań w obecnym sezonie, co może zwiastować poważne wzmocnienia składu. Wszystko wskazuje na to, że latem klub z Anfield Road kupi nowego stopera. Ma to związek z niepewną przyszłością Ibrahimy Konate oraz postępującym wiekiem Virgila van Dijka. Jeśli francuski obrońca odejdzie, to działacze mistrzów Premier League będą zmuszeni zakontraktować jego następcę i odmłodzić formację defensywną.

Jak poinformował w środowe popołudnie serwis „CaughtOffside.com”, na szczycie listy życzeń Liverpoolu znajduje się lider linii obrony Interu Mediolan – Alessandro Bastoni. Włodarze z Merseyside uważnie monitorują sytuację 26-letniego stopera, który od kilku sezonów należy do światowej czołówki na swojej pozycji.

Jego sprowadzenie będzie jednak bardzo trudnym zdaniem, ponieważ zainteresowanie cenionym defensorem wykazują także Arsenal oraz FC Barcelona. Dodatkowo kwota transferu mogłaby wynieść co najmniej 90 milionów euro.

Bastoni trafił do Interu w 2017 roku z macierzystej Atalanty za ponad 31 milionów euro, a następnie zbierał doświadczenie na wypożyczeniach w ekipie z Bergamo oraz Parmie Calcio. Od 2019 roku jest filarem zespołu z Mediolanu i rozegrał dla niego łącznie 292 spotkania, zdobywając 8 bramek oraz notując 30 asyst. Kontrakt środkowego obrońcy z aktualnym pracodawcą obowiązuje do połowy 2028 roku.