Alemao był na celowniku Wieczystej! Trener chciał ponad 100 tysięcy. Kolejny transfer blisko [NASZ NEWS]

Wieczysta "wyrosła" na jeden z najbardziej medialnych klubów w kraju. Ambicje są tam bardzo duże, a dowodem na to choćby fakt, że niedawno klub wziął na celownik piłkarza, który dziś gra w Rayo Vallecano!

Maciej Rogowski/Alamy Na zdjęciu: Alexandre "Alemao" Zurawski

Gdzie zatrzyma się Kwiecień?

O Wieczystej Kraków pisze się i mówi (niemal) codziennie. Klub sponsorowany przez Wojciecha Kwietnia po raz kolejny trafił na czołówki mediów sportowych (nie)spodziewanie zwalniając Przemysława Cecherza. Zastąpiono go Gino Lettierim, który stracił pracę po zaledwie trzech meczach.

Obecnie pilnie trwa poszukiwanie nowego szkoleniowca. Jeszcze niedawno mówiło się o tym, że Kwiecień zamarzył, aby stery jego „okrętu” przejął Adam Nawałka. Potem pojawiły się wieści, że skończyło się na kurtuazyjnych rozmowach.



Z kolei do nas dotarły też przecieki, że jeśli już, to były selekcjoner mógłby być zainteresowany tą pracą od stycznia. A Wieczysta nie chce/nie może tak długo czekać.

100 tysięcy? Być może, ale pod warunkiem

W grze było jeszcze kilku innych trenerów. Jeden z nich, Polak, miał jednak przez swojego przedstawiciela przekazać, że rozmowy może zacząć od 100 tysięcy złotych miesięcznie. Wprawdzie Kwietnia byłoby na to stać, ale pod jednym warunkiem: iż sam mocno by tego trenera chciał i był do niego przekonany. A w tym przypadku nie do końca tak było.

Jako że możliwości w Polsce się wyczerpały, to klub znów zaczął się rozglądać za granicą. I stąd właśnie kandydatura Thomasa Dolla, o której pisał Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl.

Między Meksykiem a Hiszpanią

Klub, jak wiadomo, lubi też głośne transfery. Z naszych informacji wynika, że jeszcze niedawno Wieczysta wzięła na celownik Alemao! To napastnik Rayo Vallecano, o którym mówi się, że być może zagra dla Polski. Goal.pl rozmawiał niedawno z tym piłkarzem, który opowiedział nam historię swojej rodziny i złożył deklarację co do reprezentowania biało-czerwonych barw.

Ale wracając do zainteresowania Wieczystej. Klub obserwował go w czasie, gdy Brazylijczyk grał w hiszpańskiej drugiej lidze. Po tym jak skończyło się jego wypożyczenie do Realu Oviedo z brazylijskiego Internacionalu, klub Kwietnia podjął inicjatywę. To było na początku letniego okienka. Z naszej wiedzy wynika, że Wieczysta skontaktowała się z otoczeniem piłkarza i sondowała możliwości sprowadzenia tego gracza.

Argentyńczyk z Cypru bardzo blisko

Szybko okazało się jednak, że nic z tego nie będzie, bo Alemao trafił najpierw do meksykańskiej Pachuki, a następnie do wspomniano Rayo. Nie oznacza to jednak, że w najbliższym czasie nie przyjdzie do Wieczystej żaden Latynos. Jest wręcz przeciwnie. Jak słyszymy, krakowski klub jest coraz bliższy sprowadzenia innego piłkarza z Ameryki Południowej.

Chodzi o Nicolasa Andereggena, napastnika, który obecnie gra na Cyprze. I gra bardzo dobrze, bo w 10 ligowych meczach strzelił dla Ethnikosu 7 bramek. Ba, obecnie wraz z dwoma innymi piłkarzami jest liderem strzelców tamtejszej ekstraklasy. Jego kontrakt upływa latem 2026 roku, ale Wieczysta stara się, aby trafił do Krakowa jeszcze tej zimy.

Koniec ze starszymi piłkarzami?

O zainteresowaniu krakowian tym piłkarzem jako pierwszy pisał portal transfery.info piórem Dawida Basiaka. Wcześniej Bartosz Karcz z „Gazety Krakowskiej” anonsował, że klub celuje w mocnego napastnika z ligi cypryjskiej.

Próba z Alemao i sięgnięcie po 26-letniego Andereggena ma być oznaką zmiany polityki transferowej klubu. Jak słyszymy, Wieczysta nie chce już sprowadzać głównie starszych graczy, a bardziej tych, którzy są w sile piłkarskiego wieku.



Obecnie Wieczysta zajmuje ósme miejsce w 1.lidze, choć jeszcze niedawno była wiceliderem.