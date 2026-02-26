Gwiazdor na wylocie z Chelsea. Otrzymał ostatnią szansę

15:46, 26. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Bobby Vincent / The Mirror

Alejandro Garnacho nie może być pewny swojej przyszłości w Chelsea. Jeśli 21-letni skrzydłowy nie wróci do formy, to prawdopodobnie opuści Londyn w letnim okienku transferowym - podaje w czwartkowe popołudnie Bobby Vincent z gazety The Mirror.

Liam Rosenior
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Chelsea może sprzedać Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho nie jest w najlepszej formie w obecnym sezonie. 21-letni skrzydłowy stracił miejsce w podstawowym składzie Chelsea po tym, jak zespół The Blues przejął Liam Rosenior. Argentyńczyk w ostatnim czasie pełni niezadowalającą rolę rezerwowego, a jego minuty na boisku są coraz bardziej ograniczane. W związku z tym w brytyjskich mediach pojawia się coraz więcej spekulacji dotyczących jego przyszłości w zachodnim Londynie.

Jak poinformował w czwartkowe popołudnie Bobby Vincent z gazety „The Mirror”, londyński klub nie jest zadowolony z postawy Garnacho, który może opuścić Stamford Bridge podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Atakujący znajduje się na wylocie z Chelsea i jeśli nie poprawi swojej gry, zapewne zostanie wystawiony na sprzedaż.

W takim przypadku klubowi mistrzowie świata mogliby liczyć na zarobek rzędu 40-50 milionów euro. Zainteresowanie 21-latkiem na pewno wykazałyby zespoły z topowych europejskich lig. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe miesiące będą dla niego kluczowe.

Ośmiokrotny reprezentant Argentyny występuje w barwach ekipy The Blues od sierpnia 2025 roku, kiedy przeniósł się do zachodniego Londynu za ponad 46 milionów euro z Manchesteru United. W aktualnej kampanii rozegrał 29 meczów, zdobył 6 bramek oraz zaliczył 3 asysty. Kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2032 roku, ale obecna sytuacja sprawia, że jego przyszłość w angielskim klubie stoi pod znakiem zapytania.