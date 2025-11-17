Real Madryt zwleka z nową umową. Znany piłkarz na wylocie

Real Madryt nie spieszy się z wyjaśnieniem przyszłości Davida Alaby. Znany piłkarz znajduje się na wylocie i otrzymuje oferty od innych klubów - informuje "AS".

fot. D. Canales Carvajal Na zdjęciu: Florentino Perez

Alaba coraz bliżej zmiany klubu. Real nad tym nie myśli

Real Madryt tego lata sprowadził trzech nowych obrońców, a w przyszłym roku zamierza kontynuować rewolucję w tej formacji. Do klubu ma dołączyć jeszcze jeden środkowy defensor, co wiąże się także z rozstaniami. Na wylocie znajduje się dwóch weteranów, bez których jeszcze niedawno trudno było wyobrazić sobie pierwszy skład giganta. Zarówno David Alaba, jak i Antonio Rudiger mogą nie doczekać się nowych umów.

W przypadku Alaby chodzi głównie o jego nieustanne problemy zdrowotne. Nawracające kontuzje nie pozwalają mu na walkę o miejsce w składzie, a do tego Xabi Alonso woli stawiać na innych zawodników. Wymarzonym transferem Realu jest Ibrahima Konate, który może zastąpić właśnie znanego Austriaka.

Na ten moment przyszłość Alaby stoi pod znakiem zapytania. Jego umowa z Realem wygasa w 2026 roku, a rozmowy w sprawie przedłużenia nie są prowadzone. Klub nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale skłania się ku pożegnaniu gwiazdora.

Tego lata Alaba może nawet opuścić Europę. W ostatnim czasie dostawał oferty z Bliskiego Wschodu, choć kierunek przeprowadzki nie jest jeszcze przesądzony.

🚨 Real Madrid are in 𝗻𝗼 𝗵𝘂𝗿𝗿𝘆 𝘁𝗼 𝗵𝗼𝗹𝗱 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁 𝘁𝗮𝗹𝗸𝘀 with Austria centre-back David Alaba who is into the final year of his current deal.



He has 𝗻𝗼𝘁 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗮 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁-𝘁𝗲𝗮𝗺 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗿 since suffering a serious knee injury in December… pic.twitter.com/nrsuu5KcUB — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 17, 2025

Alaba w tym sezonie wystąpił w czterech meczach, w tym tylko w dwóch od pierwszej minuty. Póki co przegrywa rywalizację z Ederem Militao, Dean Huijsenem oraz Raulem Asencio.