Al Nassr naciska na transfer gwiazdy Bayernu. Szykuje nową ofertę

Al Nassr przygotowuje ofertę w wysokości około 30 milionów euro za Kingsleya Comana z Bayernu Monachium. Saudyjski klub liczy na to, że Francuz tym razem rozważy transfer.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Coman rozważa transfer. Bayern oczekuje wyższej kwoty

Al Nassr wciąż stara się pozyskać Kingsleya Comana. Florian Plettenberg poinformował w serwisie X, że klub z Arabii Saudyjskiej planuje złożyć Bayernowi ofertę opiewającą na około 30 milionów euro, a zawodnikowi propozycję kontraktu do 2028 roku. Już w piątek Fabrizio Romano donosił o rosnącym zainteresowaniu Saudyjczyków skrzydłowym mistrzów Niemiec.

Według „Sky Germany”, Bayern oczekuje za Comana około 50 milionów euro, co znacznie przewyższa dotychczasowe propozycje. Pierwsza oferta Al Nassr wynosiła 22 miliony euro, a obecna jest o 8 milionów wyższa. Rozbieżność jest więc wciąż spora, a dodatkowo w Monachium mogą chcieć wstrzymać finalizację transferu z powodu kontuzji Jamala Musiali, która wykluczy go z gry na dłużej.

Francuski „Foot Mercato” podaje, że Al Nassr oferuje Comanowi wynagrodzenie na poziomie 17 milionów euro rocznie, jednak sam piłkarz miał zażądać około 25 milionów. Decyzja zawodnika wciąż nie zapadła. Rok temu Coman także rozważał przenosiny do Arabii, ale ostatecznie odrzucił ofertę. Vincent Kompany nadal postrzega Francuza jako ważny element zespołu, dlatego mimo sporej oferty transfer pozostaje zagadką.

Coman to jeden z najbardziej doświadczonych ofensywnych graczy Bayernu. Ma na swoim koncie liczne sukcesy w Bundeslidze. Jego odejście wymagałoby od klubu szybkiego wzmocnienia skrzydeł przed startem sezonu, dlatego negocjacje mogą jeszcze potrwać.

