Al-Nassr planuje hit transferowy. Celują w gwiazdę Bayernu

Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Kingsley Coman celem transferowym Al-Nassr

Al-Nassr ma za sobą bardzo słaby sezon, w którym zakończyli rozgrywki ligowe dopiero na 3. miejscu. Przed nimi znaleźli się Al-Hilal i Al-Ittihad, które niespodziewanie sięgnęło po mistrzostwo Arabii Saudyjskiej. Efektem braku tytułu oraz kwalifikacji do Ligi Mistrzów była zmiana trenera. Stefano Pioli wrócił do Serie A, gdzie przejął Fiorentinę, a jego miejsce zajął Jorge Jesus.

Co ciekawe Jorge Jesus jeszcze do niedawna prowadził Al-Hilal. Teraz przed Portugalczykiem będzie zadanie zdetronizowania byłego klubu. W tym celu otrzymał podczas letniego okna transferowego dwa ciekawe wzmocnienia. Do zespołu dołączyli Joao Felix i Inigo Martinez.

Szejkowie z Saudi Pro League wciąż mają ambitne plany na rynku transferowym. Okazuje się, że ich celem została gwiazda Bayernu Monachium. Jak podaje Fabrizio Romano rozmowy na temat potencjalnego hitu transferowego są już w trakcie. Zawodnikiem, o którym marzy Al-Nassr jest Kingsley Coman. Póki co nie wiadomo, czy sam zainteresowany jest otwarty na zmianę otoczenia.

Coman jest piłkarzem Bayernu Monachium od lipca 2015 roku. Na Allianz Arena trafił z Juventusu łącznie za ok. 28 milionów euro. Podczas pobytu w Niemczech wystąpił w 339 meczach, w których zdobył 72 gole i zanotował 71 asyst. Obecna umowa z Bawarczykami wygasa w 2027 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 30 milionów euro.