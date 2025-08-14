Co z transferem Afonso Sousy? Nowe wieści o gwieździe Lecha

Afonso Sousa ma opuścić Ekstraklasę jeszcze w tym oknie transferowym. Portugalczyk przeniesie się z Lecha Poznań do Samsunsporu. Ertan Suzgun wskazał przyczynę opóźnienia transakcji.

Choroba opóźnia transfer Sousy do Samsunsporu

Afonso Sousa nie będzie dłużej piłkarzem Lecha Poznań. Przygoda portugalskiego pomocnika z Ekstraklasą, która trwa od 2022 roku, zbliża się do końca. Następnym przystankiem w karierze 25-latka będzie Turcja, a dokładnie 3. drużyna poprzedniego sezonu Samsunspor.

O transferze do ligi tureckiej jako pierwszy informował już w czerwcu Piotr Koźmiński z Goal.pl. Po prawie dwóch miesiącach stało się jasne, że Sousa nie będzie kontynuował gry w Poznaniu, a Lech sprzeda go za nieco ponad 3 miliony euro.

Od momentu informacji, że Sousa poleci do Turcji na testy medyczne minął tydzień. Wychowanek FC Porto wciąż nie przeszedł badań przed podpisaniem kontraktu, a temat transferu ucichł. Przyczynę takie obrotu spraw zdradził tamtejszy dziennikarz Ertan Suzgun. Okazuje się, że zarówno Afonso Sousa, jak i jego żona są chorzy, co uniemożliwia podróż do nowego klubu. Data przylotu oraz testów medycznych została przesunięta. Pomocnik ma wkrótce stawić się w Stambule, jak twierdzi dziennikarz.

Sousa przygodę z Lechem Poznań zakończy na 91 występach, w których zdobył 20 goli i zanotował 11 asyst. W poprzednim sezonie sięgnął z Kolejorzem po mistrzostwo Polski, dokładając do tytułu cegiełkę w postaci 13 bramek i 6 asyst w Ekstraklasie.