Wszystko już jasne. Wiadomo co z przyszłością Afonso Sousy [NASZ NEWS]

Afonso Sousa nie grał w ostatnich meczach Lecha Poznań, ale i tak sporo się mówiło o jego przyszłości. Portugalczyk nosił się z zamiarem opuszczenia mistrza Polski. Z infomacji goal.pl wynika, że wszystko jest już jasne.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Afonso Sousa

Pomógł wygrać tytuł

Afonso Sousa był jednym z najlepszych piłkarzy Lecha w ostatnim sezonie, wydatnie pomagając zdobyć tytuł mistrzowski. Portugalczyk strzelał gole, asystował, słowem wniósł bardzo dużo do udanego sezonu Lecha.



Po zakończeniu rozgrywek okazało się, że Sousa z Lecha raczej odejdzie. Goal.pl jako pierwszy pisał, że interesuje się nim turecki Samsunspor. Potem do gry wszedł klub z ZEA, ale… Z najnowszych informacji goal.pl wynika, że Sousa trafi właśnie do Turcji. Jak słyszymy, jest porozumienie z Lechem. Portugalczyk wkrótce ma się udać na testy medyczne.



Lech prawdopodobnie zarobi na Portugalczyku nieco ponad 3 mln euro. A co do nowego klubu Sousy, to w poprzednim sezonie Samsunspor zajął trzecie miejsce w tureckiej ekstraklasie, co dobrze pokazuje ambicje tej drużyny.