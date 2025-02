Manchester United faworytem do pozyskania zdolnego pomocnika

Soccer Images / Alamy Na zdjęciu: Adam Wharton

Adam Wharton trafi do Manchesteru United?

Manchester United może już powoli myśleć o następnej kampanii, ponieważ obecny sezon trzeba po prostu spisać na straty. Drużyna Czerwonych Diabłów zajmuje bowiem dopiero 15. miejsce w tabeli Premier League i choć z utrzymaniem raczej nie będzie miała problemu, to też najpewniej nie powalczy o udział w europejskich pucharach. Ekipa Red Devils liczy się jeszcze w rozgrywkach Pucharu Anglii oraz Ligi Europy, jednak te rozgrywki są traktowane jako turnieje pocieszenia.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez brytyjski portal “CaughtOffside.com” Manchester United będzie chciał wzmocnić swój skład podczas najbliższego letniego okienka transferowego, by wrócić do walki o najwyższe cele. Według wspomnianego serwisu angielski gigant jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem pomocnika Crystal Palace – Adama Whartona. Co więcej, Czerwone Diabły są podobno faworytem do pozyskania 21-letniego Anglika.

Chrapkę na zakontraktowanie utalentowanego zawodnika mają również inni potentaci ze Starego Kontynentu. Adam Wharton przykuwa bowiem uwagę Manchesteru City oraz Juventusu, których Manchester United będzie musiał pokonać w wyścigu o podpis defensywnego pomocnika. Warto dodać, że gwiazdka zespołu Orłów ma już za sobą debiut w dorosłej reprezentacji Anglii. 21-latek rozegrał kilkadziesiąt minut w spotkaniu towarzyskim z Bośnią i Hercegowiną (3:0).