AC Milan z rewolucyjnym ruchem? Rozważa hit transferowy

AC Milan może postawić na doświadczenie. Casemiro na celowniku klubu z Serie A

AC Milan może spróbować skorzystać z okazji na rynku transferowym. Według najnowszych wieści mediów w związku z tym, że niepewna jest przyszłość Casemiro w Man Utd, to klub z Serie A może spróbować zakontraktować Brazylijczyka. Informacje na ten temat przekazał portal Fichajes.net.

Źródło daje do zrozumienia, że przedstawiciele Rossonerich kontaktowali się już z obozem piłkarza, doceniając jego doświadczenie, a także solidną grę w pomocy i umiejętności dowódcze. To mogą być czynniki kluczowe do tego, aby transfer został sfinalizowany. Realizacja takiego ruchu mogłaby sprawić, że jakość w środku pola Milanu mogłaby się zmienić na plus.

Wiadomo nie od dzisiaj, że włoski klub jest w trakcie poszukiwania pomocnika nie tylko z odpowiednim doświadczeniem, ale i charakterem. Pod ten profil wydaje się, że idealnie pasuje aktualny gracz Czerwonych Diabłów.

33-letni zawodnik na dzisiaj jest wyceniany na 12 milionów euro. 75-krotny reprezentant Brazylii ma umowę ważną z Man Utd do końca czerwca 2026 roku. Chociaż w trakcie trwającej kampanii nie brakowało krytycznych opinii na temat gracza, to jednak faktem jest, że na jego koncie jest łącznie 27 spotkań, notując w nich trzy trafienia. Tymczasem już w niedzielę ekipa z Old Trafford zagra z Fulham w Pucharze Anglii. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17:30.

