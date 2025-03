AC Milan chce reprezentanta Polski. Latem nawet 25 milionów euro

PressFocus Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

Jakub Kiwior na celowniku AC Milanu

Jakub Kiwior to bez dwóch zdań jeden z czołowych reprezentantów Polski w ostatnich latach. Środkowy obrońca choć w klubie radzi sobie dość przeciętnie i grywa mało, to w kadrze zazwyczaj staje na wysokości zadania, choć brak rytmu meczowego nie jest ułatwieniem. Z tego też powodu coraz więcej mówi się o tym, że może on odejść z Anglii w poszukiwaniu regularnego grania.

Do tej pory weto ws. transferu Kiwiora stawiał Mikel Arteta, ale po kolejnych miesiącach bez gry Polaka sytuacja może się zmienić, szczególnie, że w Arsenalu pojawił się nowy dyrektor sportowy. Tę sytuację chce wykorzystać włoski gigant. Według informacji przekazanych przez serwis “milanlive.it”, AC Milan jest zainteresowany pozyskaniem Jakuba Kiwora w letnim okienku transferowym. Cena za reprezentanta Polski może wynieść nawet 25 milionów euro.

WIDEO: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

Jakub Kiwior w tym sezonie rozegrał dla Arsenalu 17 spotkań, w których zanotował dwie asysty. W sumie jednak na koncie ma nieco ponad 1000 minut. 25-latek dla ekipy Kanonierów wystąpił łącznie w 55 meczach. Serwis “Transfermarkt” wycenia Polaka na 28 milionów euro, a jego umowa z Londynie wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

